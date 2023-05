Flixbus blockiert den Malojapass

Am Mittwochmorgen hat sich am Malojapass ein Flixbus festgefahren. Der italienische Chauffeur (47) fuhr gegen fünf Uhr von Maloja GR kommend talwärts in Richtung Bergell GR. In einer Rechtskurve setzte der Reisecar mit dem hinteren Überhang an der Strasse auf und blieb stecken, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.