Wöbbelin (D) : Flixbus kippt auf Autobahn – 31 Verletzte

Auf einer deutschen Autobahn ist ein Fernbus von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. 31 Personen mussten ins Spital gebracht werden. Möglicherweise fiel der Fahrer in Sekundenschlaf.

Bei einem Fernbusunglück auf der Autobahn 24 nahe Wöbbelin in Mecklenburg-Vorpommern hat es am frühen Samstagmorgen nach Polizeiangaben 31 Verletzte gegeben. Das Unternehmen Flixbus bestätigte der Deutschen Presse-Agentur zunächst 3 Verletzte. Alle Insassen des Busses, laut Flixbus 30 Fahrgäste und 2 Fahrer, seien vorsorglich in Krankenhäuser gekommen. Der Bus sei zwischen Prag und Hamburg unterwegs gewesen.