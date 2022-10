Stundenlange Verspätungen: Luzerner wartete sechs Stunden auf Flixbus

Auf der Strecke von Luzern nach Italien haben Flixbusse offenbar auffallend oft Verspätung. Reisende berichten davon, wie sie an der Haltestelle am Inseliquai stundenlang auf ihren Bus warten mussten. Flixbus bestreitet, dass es Probleme auf dieser Strecke gibt.

1 / 5 Laut Zeugenaussagen war Flixbus auf der Strecke von Luzern nach Italien schon mehrfach verspätet. Ein Mann ist im September in Luzern über sechs Stunden im Regen gestanden und hat vergeblich auf den Bus gewartet. (Symbolbild) Tamedia Er und andere Reisenden warteten an der Bushaltestelle am Inseliquai im Regen, ohne eine Info über die Verspätung des Busses zu erhalten. Laut Flixbus werden die Reisenden bei Verspätungen jeweils über die Flixbus-App und per E-Mail, optional auch per SMS, informiert. 20min/ Vanessa Federli Die Haltestelle Inseliquai von oben gesehen. Daniele Franzoso sagte, dass er auf seiner letzten Fahrt von Luzern nach Mailand eine Stunde auf den Flixbus gewartet hatte und erst fünf Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit über die Verspätung informiert wurde.

Darum gehts: Flixbus hat mehrfach Verspätungen bei Abfahrten von Luzern nach Italien.

Die Kunden erhalten entweder keine Informationen über die Verspätung oder sie erhalten erst kurz vor der geplanten Abfahrt eine Info. Nach Angaben von Flixbus ist es aber möglich, den Bus in Echtzeit über die Flixbus-App zu verfolgen.

In einigen Fällen sollen die Fahrer trotz der Verspätung sogar unhöflich reagiert haben.

Isabella Domke, PR Managerin von Flixbus, ist der Ansicht, dass es keine besonderen Probleme entlang der Strecke gibt.

Mit Flixbus kann man seit 2011 günstig durch ganz Europa reisen und natürlich auch in die Schweiz: 17 Schweizer Städte sind mit dieser Art des Reisens zu erreichen. Es gibt aber nicht nur eine glänzende Seite der Medaille: Denn obwohl Flixbus in vielerlei Hinsicht eine Alternative zu anderen Reiseanbietern ist, scheinen Verspätungen an der Tagesordnung zu sein, insbesondere auf der Strecke von Luzern nach Italien.

Mehr als sechs Stunden Wartezeit im Regen, ohne Vorwarnung

So wartete etwa Ende September ein Mann an der Haltestelle Inseliquai in Luzern auf den Flixbus. Die geplante Abfahrtszeit war um sechs Uhr morgens, aber um etwa elf Uhr sagte die Ehefrau* des wartenden Mannes gegenüber 20 Minuten, dass der Bus noch immer nicht angekommen sei. «Mein Mann hat weder eine SMS noch eine Information über die Busverspätung erhalten.» Er und mehrere andere Personen, welche mit dem Bus nach Italien reisen wollten, warteten mehr als sechs Stunden vergeblich im strömendem Regen.

Laut Flixbus können Staus und Grenzkontrollen zu Verspätungen führen

Auch Daniele Franzoso, der regelmässig von der Schweiz nach Italien reist, hatte ein ähnliches Problem. Auf seiner letzten Flixbus-Fahrt am 30. August 2022 fuhr sein Bus mit einer Stunde Verspätung vom Inseliquai in Richtung Mailand. Franzoso wurde erst fünf Minuten vor der geplanten Abfahrt des Busses über die Verspätung informiert, und konnte aufgrund der kurzen Frist seine Rückkehr nach Italien nicht auf andere Weise organisieren. Isabella Domke, PR-Managerin von Flixbus, konnte sich nicht zu einer möglichen Ursache für die Verspätungen auf der Strecke von Luzern nach Italien äussern: «Fahrerinnen und Fahrer können mithilfe von GPS sowie einem Verkehrswarnsystem Staus und Streckensperrungen umfahren, und so können wir Verspätungen in den meisten Fällen vorbeugen. Allerdings können Faktoren, wie etwa Staus oder auch Grenzkontrollen zu Verspätungen führen.»

Laut Franzoso ist nicht nur ärgerlich, dass die Reisenden kaum oder gar nicht über die Verzögerung der Busse informiert werden. Er ärgert sich auch, dass die Buschauffeure bei ihrer verspäteten Ankunft in Luzern auf mündliche Beschwerden ruppig reagieren: «Wie Sie sehen können, sind wir bereits spät dran, lassen Sie uns keine Zeit mehr verlieren». Ihm zufolge waren sie trotz des schlechten Services mürrisch und unfreundlich. Laut der PR-Managerin von Flixbus erhalten die Fahrer zu Beginn ihrer Tätigkeit ein umfangreiches Training. «Sollte uns ein konkreter Fall – beispielsweise von Unhöflichkeit – bekannt werden, wird der Fahrer nochmals umfassend in Bezug auf Kundenkontakt nachgeschult», sagt Domke weiter. Daher sei es wichtig, dass die Kunden auch entsprechende Beschwerden machen, damit der Service verbessert werden kann.

Zürcher haben schlimmen Zwischenfall erlebt

Für die Reisenden, welche schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist dieser Aufruf zu spät. Der Mann, der sechs Stunden lang im Regen gelassen wurde, reiste am Tag darauf mit dem Zug nach Italien. Franzoso sagt zudem: «Wegen des schlechten Dienstes kam ich mehr als eine Stunde zu spät zur Arbeit in Mailand.» Er hat seine Konsequenzen gezogen: Wegen Verspätungen und Unfreundlichkeit der Fahrer will er nach eigenen Aussagen nicht mehr in einen Flixbus steigen.

20 Minuten berichtete bereits vor zwei Jahren über einen Zwischenfall mit Flixbus. Damals reiste ein Paar aus den Ferien zurück nach Zürich. Auch dieses Paar berichtete, dass es die schlechte Laune des Fahrers zu spüren bekam. Noch schlimmer: Der Fahrer tippte auf der Fahrt von Frankfurt nach Zürich auf der Autobahn munter auf seinem Handy herum. H. erzählte: «Einige Minuten lang hat er auf seinem Handy sogar ein Videospiel gespielt.» Deswegen habe der Chauffeur bei einer Kreuzung nahe Darmstadt um ein Haar sogar einen Unfall gebaut.

(*Name der Redaktion bekannt)