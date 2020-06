Kabotageverbot

Flixbus wirbt mit Fahrten in der Schweiz – doch das ist illegal

Das Fernbusunternehmen hat auf seiner Website mit Fahrten innerhalb der Schweiz geworben. Dafür müsste Flixbus hierzulande aber eine Ländergesellschaft besitzen. Jetzt will das Bundesamt für Verkehr ermitteln.

In der Krise mussten tausende der Busse in die Shutdown-Garage.

Noch fährt keiner der giftgrünen Cars in der Schweiz. Doch im Ausland fährt das Fernbusunternehmen Flixbus sein Netz langsam wieder hoch. Trotzdem hat das Busunternehmen auf seiner Schweizer Homepage mit Fahrten innerhalb der Schweiz geworben, wie «Blick» berichtet.

Flixbus darf keine Reisen anbieten

Dafür müsste Flixbus aber während der Corona-Krise eine Ländergesellschaft in der Schweiz gegründet haben. Diese benötigt ein Unternehmen, um nicht gegen das sogenannte Kabotageverbot zu verstossen. Denn das Gesetz verbietet Menschen- und Warentransporte mit im Ausland zugelassenen Fahrzeugen innerhalb der Schweiz. Das Schweizer Transportgewerbe soll damit vor ausländischer Billig- und Tieflohnkonkurrenz geschützt werden.

Doch seit Herbst 2019 besitzt kein Transportunternehmen in der Schweiz mehr eine Konzession für den Betrieb von Fernbuslinien. Also darf Flixbus keine Reisen in der Schweiz anbieten.