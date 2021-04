Berner Derby im Superfinal - Floorball Köniz krönt sich zum Unihockey-Meister

Im Unihockey-Superfinal geht Floorball Köniz im ersten Drittel 3:1 in Führung. Der dritte Treffer ist dabei ein kurioses Eigentor vom Gegner Wiler-Ersigen.

Am Ende sichert sich Floorball Köniz den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Des einen Freud, des anderen Leid. Oder um noch eine Floskel zu bemühen: Wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu. Pech hatte im Unihockey-Superfinal im ersten Drittel allen voran Wiler-Ersigen. Gleich zwei Eigentore ebneten Floorball Köniz den Weg zum Sieg und dem Gewinn der Meisterschaft. Allen drei Toren Mannschaft von Trainer Jyri Korsman gehen jedoch Fehler in der Defensive Wilers voraus.

Beim 1:0 nach gerade einmal 39 Sekunden setzt Aebersold hinter dem Tor nach, luchst seinem Gegner den Ball ab, spielt den Backhand-Pass auf den im Slot vergessenen Hutzli, der eiskalt einnetzt – erste Chance, erstes Tor. Beim 2:1 will Nati-Spieler Engel seinen Mitspieler im Slot suchen, trifft jedoch einen Verteidiger von Wiler-Ersigen, von dem der Ball an Goalie Menétrey vorbei ins Tor kullert. Und auch beim 3:1 ist ein Spieler des Rekordmeisters zuletzt am Ball. Mit dem Stock befördert der Finne Savonen die Kugel ins eigene Netz. Gerade einmal 12 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt gespielt.