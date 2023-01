Florence Fischer wird neue «Tagesschau»-Moderatorin bei SRF

Die «Tagesschau» bekommt Verstärkung: Florence Fischer wird neu ab dem Februar am Mittag und am Vorabend die News-Sendung moderieren, wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Mittwoch in einer Mitteilung verkündete. «Nach vielen spannenden Jahren beim Radio erfüllt es mich mit riesiger Freude, diese Herausforderung annehmen zu dürfen. Gleichzeitig empfinde ich grossen Respekt vor dieser verantwortungsvollen Aufgabe», lässt sich die Journalistin zitieren. Als Moderatorin übernimmt sie die Nachfolge von Penelope Kühnis, die über zehn Jahre in der Funktion tätig war. Sie wechselt auf eigenen Wunsch hinter die Kamera.