Sommerpläne von Dabu Fantastic

«Florenz ist so nah, aber man kann da gerade unmöglich Ferien machen»

Die Grenzen sind noch zu, doch Dabu Fantastic träumen schon wieder von Ferien in der Toskana. Und hoffen, dass sie im Sommer trotz Lockdown Badeferien machen können – wenn auch nur in der Schweiz.

Da wäre Dabu Bucher (der mit dem Rucksack) jetzt gerne: Florenz. Vor zwei Jahren haben er, DJ Arts und die wichtigsten Köpfe des Dabu-Fantastic-Kosmos sich in die Stadt in der Toskana zurückgezogen, um am Material zu arbeiten, aus dem schliesslich das 2020er Album «Schlaf us» entstanden ist.

«Bei diesem Lied werde ich extrem wehmütig», sagt Frontmann Dabu Bucher (39), «es ist vor zwei Jahren in Florenz entstanden, handelt teilweise von Florenz – und ich wäre genau jetzt wieder für einen Monat dort, um Italienisch zu lernen. Es ist krass: Die Stadt ist so nah, in ein paar Zugstunden bist du da – aber es ist gerade unmöglich, da Ferien zu verbringen. »

Erster Sommer ohne Festivals seit acht Jahren

Seit die Zürcher Mundarthelden 2012 den Swiss Music Award fürs Best Talent gewonnen haben, gab es für sie keinen Sommer ohne Festivalgigs mehr. « Dass wir das nun zum ersten Mal nicht machen können, tut sehr weh », so Dabu.

«Ich hoffe einfach, dass man normal baden kann»

Statt Konzerte zu spielen, werde er im Sommer eben an den vielen Demos weiterarbeiten, die er während des Lockdowns geschrieben hat. Und ein wenig Ferien in der Heimat machen.

« In den kommenden Monaten kann man ja dann endlich mal die mehrtägige Wanderung in Angriff nehmen , von der man seit 15 Jahren spricht. In meinem Fall zum Beispiel von Klosters ins Unterengadin. Das will ich schon seit meiner Kindheit machen , als mir mein Vater mal von dieser Wanderung erzählte. »