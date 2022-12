Zürich: Florian (18) will Europa bereisen – so machst du seinen Traum möglich

Trotz seiner Muskeldystrophie will er im Sommer mehrere europäische Städten besuchen. Starten soll die Reise in München.

Florian (18) leidet seit seiner Kindheit an einer Muskeldystrophie Typ Duchenne: In seinem Leben schränkt ihn die unheilbare Erbkrankheit erheblich ein. «Vor allem beim Essen, bei der einfachen Körperhygiene sowie der allgemeinen Pflege benötige ich Hilfe. Man muss mir zum Beispiel die Zähne putzen und mich bei jeglichen Tätigkeiten in meinem Alltag unterstützen.» Zudem sitzt der 18-Jährige in einem Rollstuhl. Von seiner Muskelerkrankung will er sich aber nicht unterkriegen lassen. «Ich will die Welt bereisen», erzählt Florian.