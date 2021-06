DSDS : Florian Silbereisen wird Bohlen-Nachfolger

Der Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen gehört zur neuen Jury bei der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar». Das hat RTL in einer Mitteilung nun offiziell bestätigt.

Der Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen (39) gehört der neuen Jury bei der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» an. Der Geschäftsführer von RTL Television und TVnow, Henning Tewes, sagte im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»: «Florian Silbereisen steht für bunte Familienunterhaltung.» Er sei gegenwärtig der wohl grösste deutsche Entertainer, «und wir freuen uns enorm, ihn bei RTL zu haben». Der Name Silbereisen war im Zusammenhang mit DSDS vor Tagen schon in der «Bild»-Zeitung aufgetaucht.

Tewes nannte in dem «FAZ»-Interview weitere Jurymitglieder: «Dann haben wir den weltweit erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten in der Jury, den aber in Deutschland nur wenige kennen, weil er seit fast 30 Jahren in den USA lebt: Toby Gad.» Neben dem 53-jährigen Gad stösst zudem die 44-jährige holländische Musikerin Ilse DeLange zur DSDS-Jury.