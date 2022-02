Aus purem Zufall traf 20 Minuten in einer Hotellobby in Kiew den Schweizer Studenten Florian (29) aus Frauenfeld. Gesprächsthema waren der Alltag in der ukrainischen Hauptstadt und natürlich die aktuelle Krise mit Russland.

Schweizer Student in Kiew : «Meine Gastmutter ist froh, dass ich in die Schweiz zurückkehre»

1 / 1 Florian (29) spricht über den Alltag in Kiew und den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Simona Ritter/ 20 Minuten

Darum gehts 20 Minuten traf den Schweizer Studenten Florian (29) per Zufall in einer Hotellobby in Kiew.

Er war auf dem Weg zurück in die Schweiz und kennt sowohl die Ukraine als auch Russland gut.

Wir sprachen mit ihm über die aktuelle Krise zwischen den beiden Ländern, was er davon im ukrainischen Alltag mitbekommen hat, was er vom russischen Präsidenten Putin hält und wie sich seiner Meinung nach die Ukraine und Russland von einander unterscheiden.

20 Minuten traf Florian (29) aus Frauenfeld per Zufall in der Lobby des Hotel “Ukraine” in Kiew.Er sollte am nächsten Tag zurück in die Schweiz fliegen - nicht wegen der akuten Krise zwischen der Ukraine und Russland, sondern weil sein Sprachkurs zu Ende gegangen ist. Wir fragten den Studenten, was ihm am meisten geblieben ist und was er vom Konflikt gespürt hat.

Florian, bist du zum ersten Mal hier?

Nein, das erste Mal war ich vor acht Jahren hier, nach den Maidan-Protesten. Seither bin ich schon mehrfach hier gewesen.

Was hat sich in den letzten acht Jahren in Kiew verändert?

Vor acht Jahren war hier alles noch auf russisch/ukrainisch angeschrieben. Von den vielen Läden, die wir heute sehen, gab es nur einen Bruchteil. Und die Leute sprachen damals kaum Englisch, heute ist das in Kiew viel verbreiteter, die Sprachbarriere ist halbwegs überwunden. Insgesamt erscheint mir der Austausch mit Europa heutzutage viel spürbarer als noch vor acht Jahren. Kiew wäre eigentlich mehr als bereit, Touristen zu empfangen und hat wirklich vieles für einen wunderbaren Aufenthalt zu bieten.

Wie hast du die aktuelle Krise zwischen Russland und der Ukraine wahrgenommen?

In der Stadt merkt man kaum etwas von den politischen Spannungen: Die Leute shoppen, gehen aus, treffen sich, die Restaurants sind voll, die Regale in den Lebensmittelläden auch, es gibt keine Hamsterkäufe. Das Leben scheint seinen gewohnten Gang zu gehen. Es mag sein, dass die Solidaritätsbekundungen und die offen zur Schau gestellte Vaterlandsliebe zugenommen haben, jedoch war das Stadtbild schon seit 2014 davon geprägt.

In deinem Alltag hast du davon auch nichts gespürt?

Doch. Ich verbrachte aber auch einige Zeit bei einer Gastmutter, wo der Fernseher ständig lief. Anfänglich schien sie nicht sehr beunruhigt zu sein, jedoch änderte sich dies in den letzten Tagen, vor allem als ein konkretes Invasionsdatum bekannt gegeben wurde, dass natürlich auch von den ukrainischen Medien übernommen und diskutiert wurde.Als ich mich von ihr verabschiedete sagte sie zu mir, sie sei froh, kann ich in die Schweiz zurückkehren - aber dass sie selbst nicht wisse, wohin sie im Falle eines Falles gehen könnte. Und das bereitete ihr tatsächlich Sorgen. Von anderen Bekannten habe ich erfahren, dass sie im Notfall in den Westen der Ukraine fahren würdAls en oder einfach in Kiew bleiben

Dir war dann nicht mulmig zumute?

Nicht wirklich, zumal ich nicht denke, dass Kiew von einem Einmarsch betroffen sein wird. Aber ich gehe jetzt auch in die sichere Schweiz zurück, da kann man das alles gelassener sehen. Komischerweise herrscht gerade hier im Hotel selbst, mit all den ausländischen Journalisten, eine beklemmende Stimmung, die mittlerweile auch auf mich übergegriffen hat. Meine Mutter ist wohl am frohesten, dass ich zurückkomme.

Du kannst mittlerweile fliessend russisch - wie schätzt du den russischen Präsidenten und seine Politik ein?

Eine Einschätzung seiner Politik überlasse ich lieber den gestandenen Experten auf diesem Gebiet. Wobei mir allgemein scheint, dass Putin ohnehin sehr schwer zu durchschauen ist.Niemand kann wissen, was er in der Ukraine tatsächlich vorhat. Ich weiss nur, dass Putin und die russischen Staatsmedien die Ukraine durchwegs als Territorium bezeichnen und nicht als ein unabhängiges Land - was sehr aussagekräftig ist. Die russische Sprache erlaubt es, solche Feinheiten offenzulegen.Umgekehrt findet man dieselbe sprachliche Nuancierung in der Ukraine, wenn es darum geht, vom Donbass als Gebiet und nicht von “Volksrepubliken” zu sprechen, wie sie seit 2014 ausgerufen wurden. Der Konflikt spiegelt sich so auch in der Sprache stark wider.

Du kennst beide Länder gut. Was unterscheidet die Ukraine von Russland, deiner Meinung nach?

Zuerst möchte ich betonen, dass ich sowohl Russen als auch Ukrainer als sehr herzlich und überaus gastfreundlich in Erinnerung habe und sie sich ansonsten nicht von uns unterscheiden.Jedoch finde ich, dass sich die Ukraine mehr als europäisches Land versteht. Hier fallen Touristen kaum mehr auf, beziehungsweise interessiert es niemand, woher man kommt.In Russland dagegen sticht man eher hervor und die Leute wollen sofort wissen, woher du bist, und vor allem was du über Russland denkst und wie sie selbst in den westlichen Medien dargestellt werden. Andererseits haben sie häufig ein etwas anderes Bild von Europa, was sich meiner Meinung auf die gelenkten Staatsmedien zurückführen lässt.

Alles andere als Entspannung Ukraine-Konflikt Im Ukraine-Konflikt zeichnet sich keine Entspannung ab. US-Präsident Joe Biden stufte die Gefahr eines russischen Einmarsches in die Ukraine am Donnerstag als «sehr hoch» ein. Moskau bekräftigte, weiterhin auf dem Abzug sämtlicher US-Soldaten aus Ost- und Mitteleuropa zu bestehen. Der von Russland angekündigte Abzug von Truppen entlang der Grenze zur Ukraine wurde vom Westen zunächst nicht bestätigt. Washington und London warfen Moskau vielmehr eine weitere Aufstockung vor. Derweil beschuldigten sich die ukrainische Armee und die pro-russischen Kämpfer in der Ostukraine gegenseitig, die Gewalt in dem Konfliktgebiet eskalieren zu lassen. Die Kommandozentrale des ukrainischen Militärs erklärte, von Russland unterstützte Kämpfer hätten das Dorf Stanyzia-Luhanska mit schwerer Artillerie beschossen. Die pro-russischen Separatisten in Luhansk beschuldigten ihrerseits die Ukraine der Eskalation. «In den vergangenen 24 Stunden ist die Situation an der Kontaktlinie erheblich eskaliert», sagte ein Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk laut russischen Nachrichtenagenturen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete die Berichte über die eskalierenden Kämpfe als «besorgniserregend». Es gebe zwar keine Gewissheit, «aber wir haben gesehen, dass versucht wurde, einen Vorwand zu inszenieren, um eine Invasion der Ukraine zu rechtfertigen». (AFP)