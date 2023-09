Florida: Mit gezückter Waffe – Polizei stoppt Autodieb (10) mit Schwester (11) 

Kinder entwendeten in den USA das Auto der Mutter.

Hilfssheriffs im Norden Floridas haben zwei kleine Ausreisser gestoppt, die mit dem Auto ihrer Mutter nach Kalifornien fahren wollten. Die Beamten hätten auf der Fernstrasse Interstate 75 nahe Gainesville frühmorgens einen Sedan gesichtet, den eine Frau aus North Port im Südwesten des US-Staats Stunden zuvor als gestohlen gemeldet hatte. Sie hatte auch angegeben, dass sie ihre beiden Kinder vermisse. Den Wagen stoppten die Hilfssheriffs zunächst in der Annahme, es mit Autodieben zu tun zu haben. Die Beamten zückten ihre Dienstwaffen und forderten die Insassen auf, langsam auszusteigen.

«Zu ihrer grossen Überraschung beobachteten die Hilfssheriffs, wie ein zehnjähriger männlicher Fahrer samt seiner elfjährigen Schwester aus dem Fahrzeug stieg», meldete das Sheriffbüro des Bezirks Alachua County. Das Mädchen sei auf die Mutter sauer gewesen, weil sie ihnen wegen Unartigkeit ihre Elektronikgeräte weggenommen habe, sagten die Kinder den Beamten. Also habe der Junge sie nach Kalifornien fahren wollen. Ganz so weit kamen sie am Ende zwar nicht, legten immerhin aber rund 320 Kilometer zurück. Später wurden die Kinder auch von Ermittlern befragt, die keine Anzeichen für eine Misshandlung durch die Mutter feststellten. Die Kinder wurden ihr schliesslich übergeben.