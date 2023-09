In dieser Familie haben alle Töchter am gleichen Tag Geburtstag

«Ich schwebe im Moment auf Wolke sieben. Ich bin der glücklichste Vater in Ocala», sagte Jeremy Turner in einem Interview mit «Good Morning America». Grund dafür: Jeremy und seine Frau Sauhry dürfen innert vier Jahren zum dritten Mal eine Tochter begrüssen. Alle drei kamen an einem 3. September auf die Welt. «Ich wurde mit diesen drei wunderschönen, gesunden Mädchen gesegnet und ich bin sehr glücklich», sagt die Mutter.

«Wir waren schockiert und überrascht»

Die älteste der drei Schwestern, Jasmine, wurde am 3. September 2020 als Erste geboren. Ein Jahr später, am 3. September 2021, brachte Mutter Sauhry Turner Tochter Jessica zur Welt. Der jüngste Zuwachs der Familie, Baby Juliet, kam am selben Tag dieses Jahres zur Welt – am 3. September 2023. «Wir waren schockiert und überrascht, dass die Dritte am 3. September geboren werden wollte, genauso wie ihre beiden Schwestern», so Jeremy Turner. Wie er weiter erzählt, hätten die Ärzte dem Paar gesagt, dass sie so einen Fall noch nie gesehen hätten. Am Tag der Entbindung sprach sich der Zufall im ganzen Spital herum.