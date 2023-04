«Flowers» von Miley Cyrus ist der meistgestreamte Song 2023

In der Schweiz war der Song bis vor wenigen Tagen elf Wochen an der Spitze der Hitparade. «Flowers» ist weiterhin erfolgreich auf dem zweiten Rang.

Die Hit-Single «Flowers» von Superstar Miley Cyrus (30) ist offiziell der meistgestreamte Song des bisherigen Jahres. Das berichtet «Variety» unter Berufung auf Daten des Marktforschungsunternehmens Luminate. Demnach wurde der Song, von ihrem im März erschienenen Erfolgsalbum «Endless Summer Vacation», im bisherigen Jahresverlauf – und damit so früh wie nie zuvor in einem Kalenderjahr – weltweit bereits 1,16 Milliarden Mal abgerufen.

Der Hit debütierte direkt auf der Nummer eins der US-amerikanischen Billboard-Hot-100-Charts, und führte diese Rangliste auch in den folgenden fünf Wochen an. In der Schweiz hielt er sich während elf Wochen an der Spitze und ist derzeit weiterhin auf dem zweiten Platz der Hitparade.