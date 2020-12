Ungleicher Boxkampf : Floyd Mayweather und ein Youtuber jagen den Pay-per-View-Rekord

Der umstrittene Youtuber Logan Paul kämpft im Februar gegen Floyd Mayweather, einen der besten Boxer aller Zeiten. Paul hat keine Chance. Trotzdem kann er etwas gewinnen.

Am 20. Februar 2021 kämpft Mayweather gegen Logan Paul. Der 25-Jährige ist Youtuber und verdient sein Geld mit fragwürdigen Videos.

Mayweather ist einer der besten Boxer aller Zeiten. Für seinen Kampf gegen Manny Pacquiao (rechts) haben 4,6 Millionen Menschen Geld ausgegeben, damit sie das Duell am Fernseher verfolgen konnten. Das ist Rekord.

Am 20. Februar 2021 boxen Logan Paul und Floyd Mayweather gegeneinander. Mayweather ist 43 Jahre alt. Er hat als Profiboxer 50 Kämpfe gewonnen und keinen einzigen verloren. Paul ist 25 Jahre alt und verdient sein Geld als Youtuber. In einem scharf kritisierten Video schiesst er mit einem Elektroschocker auf tote Ratten. In einem anderen verabreicht er einem Karpfen eine Herzmassage, bis der Fisch stirbt.