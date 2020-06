Verfolgungsjagd in Winterthur

Fluchtfahrer (25) ist ein notorischer Krimineller

Der 25-jährige Mann, der am Mittwoch eine Polizeikontrolle in Winterthur durchbrochen und sich später selbst angezündet hat, soll bereits zahlreiche kleinere Delikte begangen haben.

Von der Polizei geflüchtet und sich später selbst angezündet – ein 25-jähriger Schweizer sorgte am Mittwoch für einen Grosseinsatz in Winterthur. Er wurde dabei schwer verletzt. Über seinen Gesundheitszustand verfügt die Staatsanwaltschaft keine neuen Informationen, wie diese auf Anfrage mitteilt. Sie bestätigt aber, dass der Mann polizeilich bekannt war.

Unfall mit gestohlenem Motorrad

Kürzlich soll er laut dem Artikel zudem in einen Unfall in Winterthur und kurz davor in einen Beinahe-Crash mit einer Fussgängerin involviert gewesen sein. Er sei mit einem gestohlenen Motorrad unterwegs gewesen und musste nach dem Unfall mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Beamten fanden beim Unfall angeblich auch Teile einer selbstgebauten Waffe, die vom 25-jährigen Mann stammen soll. Die Polizei hat diese Informationen bisher nicht bestätigt.