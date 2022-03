Russischer Angriff - Flüchtende statt Touristen – polnische Stadt hilft Tausenden aus der Ukraine

Soeben in Zamość angekommen: Die Erschöpfung, Traurigkeit und Sorge sind der jungen Ukrainerin aus dem Raum Kiew anzusehen. Ihren Ehemann musste sie in der Heimat zurücklassen.

«Ich arbeite in der städtischen Umweltbehörde und habe keine Ahnung von humanitärer Hilfe», sagt Katarzyna Fornal-Urabnczyk. «Aber das ist egal, jetzt packen wir alle an.» Sie ist von ihrem Büro im Rathaus in das hiesige Tourismusbüro umgezogen, das nun nicht mehr länger Touristen berät. «Seit der Krieg vor gut einer Woche angefangen hat, haben wir gut 2000 Menschen aus der Ukraine versorgt.»

Mehr Fliehende werden vor dem russische Angriff folgen – und die Leute aus Zamość sind gerüstet. In einem steten Fluss bringen Bürger und Bürgerinnen seit Tagen Kleidung, Essen, Wasser und Windeln an Sammelstellen, wo die Ware sortiert und weitergeleitet wird.

«Natürlich sind das lange Tage», seufzt Biologielehrerin Joanna Solodrinska. «Aber wir müssen das machen. Das gebietet die Menschlichkeit.» Die wenigsten, die hier unterkommen, bleiben länger als einige Tage. Dann reisen sie weiter – je nachdem, wo sie Familie, Verwandte und Freunde haben, weiter ins Landesinnere, nach Deutschland oder auch in die Schweiz. «Bei uns sollen sie sich nach der strapaziösen Flucht ausruhen können», so die Biologielehrerin. Unter den Fliehenden sind viele Frauen und Kinder. Sie stehen bis zu zwei Tagen an der Grenze zu Polen im Stau.

In einem beheizten Zelt bei einer Sammelstelle in einem Wohnquartier sitzt eine junge Ukrainerin aus dem Raum Kiew. Sie ist mit ihren beiden Kindern soeben in Zamość angekommen. Die Erschöpfung, Traurigkeit und Sorge sind ihr anzusehen. Ihren Ehemann musste sie in der Ukraine zurücklassen. Er soll, wie viele andere kampffähige Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, die Heimat gegen den russischen Aggressor verteidigen.