El Salvador : Flüchtiger Ex-Präsident wechselt Staatsangehörigkeit

Um eine Abschiebung nach El Salvador zu umgehen, nimmt der per Haftbefehl gesuchte Ex-Präsident die Staatsangehörigkeit von Nicaragua an. Der Erste mit dieser Idee ist er nicht.

Der per Haftbefehl in El Salvador gesuchte Ex-Präsident Salvador Sánchez Cerén hat die Staatsbürgerschaft Nicaraguas angenommen. Das wurde am Freitag in Nicaraguas Amtsblatt verkündet. Damit kann Cerén nicht von dort in sein nahe gelegenes Heimatland abgeschoben werden. Gegen den 77-Jährigen war eine Woche zuvor wegen Geldwäsche, Veruntreuung und unrechtmässiger Bereicherung ein Haftbefehl erlassen worden.