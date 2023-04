Weil am Rhein (D): Mit dem Dreirad verunfallte er, mit dem Zweirad erwischte man ihn

In Weil am Rhein entzog sich am Freitagabend ein betrunkener Lenker eines Elektro-Dreiradrollers nach einem Bagatellunfall der Polizei, nur um sich kurze Zeit später unfreiwillig selbst zu stellen. (Symbolbild)

Man kennt es aus Krimiserien und möglicherweise ist es auch nur ein Vorurteil, dass Täter wieder an den Ort des Verbrechens zurückkehren. In diesem Fall von einem Verbrechen zu sprechen, wäre zu hoch gegriffen. Zumindest ein wenig kriminelle Energie war bei der folgenden Bagatelle aber sicher im Spiel.

Am Freitagabend flüchtete der 25-jährige Lenker eines dreirädrigen Rollermobils in Weil am Rhein (D) nach einem Unfall. Kurz vor 22 Uhr hatte er beim Rückwärtsausparken ein geparktes Auto touchiert. Der Unfall wurde jedoch beobachtet und die Polizei wurde sofort verständigt. Während diese damit beschäftigt war, das Unfallgeschehen aufzunehmen, tauchte der Flüchtige wieder an der Unfallstelle auf. Diesmal auf dem Velo.