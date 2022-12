Schaan FL: Flüchtiger Fahrer (82) konnte ermittelt werden

Zum Unfall kam es auf einem Zebrastreifen in Schaan FL.

Mit diesem SUV fuhr der Liechtensteiner einen Fussgänger an. Auf der Motorhaube ist eine Delle zu erkennen.

Letzte Woche wurde in Schaan FL ein Fussgänger angefahren.

In Schaan FL stiess letzte Woche ein bis zu dem Zeitpunkt noch unbekannter Fahrzeuglenker in einem dunklen SUV frontal mit einem Fussgänger zusammen, der sich gerade auf dem Zebrastreifen befand. «Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr er oder sie in Richtung Vaduz weiter», schrieb die Liechtensteiner Landespolizei. Das Unfallopfer wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.