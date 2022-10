Aarau: Flüchtiger Tunesier (34) befand sich in Ausschaffungshaft

Am Dienstagnachmittag gelang einem tunesischen Häftling am Bahnhof Aarau beim Ausstieg aus einem Gefangenenfahrzeug die Flucht. Bei der Flucht trug er eine grüne Jacke, graue Trainerhosen und schwarze Crocs. Die Grossfahndung nach dem 34-Jährigen habe am Dienstagabend aufgrund fehlender Hinweise abgebrochen werden müssen, sagt Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von 20 Minuten. «Der Häftling befindet sich noch immer auf der Flucht.» Eine Gefahr für die Öffentlichkeit liege allerdings nicht vor, sagt Graser. «Es handelt sich nicht um einen Gewaltverbrecher, der eine Strafe abgehockt hat – der Tunesier befand sich in Ausschaffungshaft.»