Über 3000 Meter: Flüchtling gewinnt Diamond-League-Rennen und will für Schweiz an Olympia 

Mit einem starken Finish hat sich der in der Schweiz lebende Dominic Lokinyomo Lobalu seinen ersten Diamond-League-Sieg gesichert. Über 3000 Meter gewann er völlig überraschend das Rennen in Stockholm. Nur aufgrund eines Spezial-Visums durfte der 23-Jährige überhaupt in Stockholm starten – es war seine Diamond-League-Premiere.

Gegenüber «On» meint der junge Athlet: «Ich habe immer daran geglaubt, dass alles möglich ist heute. Ich habe nie aufgegeben. Und ich habe mir gesagt, das Rennen ist erst nach dem Ziel vorbei: Never give up. Ich habe alles gegeben heute.»

2019 ersuchte Lokinyomo um Asyl in der Schweiz. Seit damals trainiert er mit dem LC Brühl. In diesem Jahr zeigte er seine Klasse bereits mit dem Sieg beim Genfer Halbmarathon und dem dritten Platz über 1500 Meter beim Leichtathletik-Meeting in Bern. Der gebürtige Sudaner ist der Schweiz sehr dankbar. Im Jahr 2024 möchte er für die Schweiz bei den Olympischen Spielen in Paris starten.