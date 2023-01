Deutschland: «Flüchtling», «Südländer» – diese Wörter sind für die Berliner Polizei bald tabu 

Deutschland : «Flüchtling», «Südländer» – diese Wörter sind für Berliner Polizei bald tabu

Das Berliner Landeskriminalamt will, dass ihre Mitarbeitenden in Zukunft Wörter wie «ausländische Mitbürger» oder «illegale Migranten» nicht mehr gebrauchen. Eine Übersicht.

In Zukunft müssen sich die Polizistinnen und Polizisten an einen «Sprachkodex» halten.

«Südländer» und «südländisches Aussehen»

«Ausländische Mitbürger»

«Illegale Migranten» und «Flüchtlinge»

«Leitkultur» und «Kopftuchträgerin»

Die Verfasser des Leitfadens sehen auch den Begriff «Leitkultur» kritisch. Begründung: «Heute kursiert der Begriff vor allem in rechtspopulistischen bis rechtsextremen Kreisen. Im Zuge der sogenannten Asyldebatte tauchte er als Schlagwort wieder häufiger in der ‹bürgerlichen Mitte› auf.»

«Dunkelhäutig», «farbig», «weiss»

Gleich mehrere Sprachtipps gibt es unter dem Schlagwort «Hautfarbe». Das LKA erklärt folgendermassen: «Mehrere Hunderttausend schwarze Deutsche und sehr viel mehr schwarze Menschen insgesamt leben in Deutschland.» Es handele sich dabei nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine «politische Selbstbezeichnung für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen», so das LKA weiter.

Und so sollten die Berliner Polizistinnen und Polizisten in Zukunft sagen: «Bei polizeilichen Veröffentlichungen, aber auch in anderen polizeilichen Schriftlagen, in denen schwarze Personen als Betroffene/Opfer/Geschädigte von Hasskriminalität beschrieben werden, ist der Begriff schwarze Person zu verwenden.»