Karin Keller-Sutter: «Flüchtlinge werden ausgenutzt, um Europa zu destabilisieren»

So beobachte man vermehrt, wie Flüchtende aus Indien, Kuba oder Tunesien einreisen und von dort von Schleppern in den Schengenraum gebracht würden.

Trotz der erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive, bei der es den Streitkräften gelang, mehrere Tausend Quadratkilometer Territorium zu befreien, rechnet Karin Keller-Sutter nicht mit einem raschen Ende des Krieges. «Ich schliesse nicht aus, dass Russland versucht, den drohenden Gesichtsverlust mit einer Eskalation abzuwenden», sagt die Justizministerin im Interview mit dem « Tages-Anzeiger ». Entscheidend werde auch sein, was in Russland selbst geschehe – die Bundesrätin vermutet, dass sich die Stimmung im Land im Falle einer Generalmobilmachung ändern könnte.

Schutzstatus S läuft im März aus

Die Kämpfe in der Ukraine haben derweil Millionen zur Flucht gezwungen. Laut den Vereinten Nationen seien es bis Mitte September über 7,2 Millionen gewesen, die die Ukraine in Richtung Europa verlassen haben – mehr als 65’000 davon kamen in die Schweiz. Sie erhielten den Schutzstatus S für besonders Schutzbedürftige, dieser gilt bis März 2023. Karin Keller-Sutter hält es aber für wahrscheinlich, dass dann eine Verlängerung erfolgt, wenn der Krieg in der Ukraine zu diesem Zeitpunkt weiterhin andauert.