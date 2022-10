Drama auf dem Mittelmeer: Flüchtlingsboot kentert – Leser erlebt die Rettungsaktion hautnah

Ein kleines Boot mit 85 Flüchtlingen an Bord geriet am Freitag in Seenot. Mehrere Schiffe eilten den Menschen zur Hilfe. Auf einem der Kreuzfahrtschiffe reiste auch der Aargauer Mike.

Drama auf hoher See: Leser Mike wurde am Freitag Zeuge einer Rettungsaktion im Mittelmeer, als ein Flüchtlingsboot vor der Küste der griechischen Insel Korfu kenterte. Der Aargauer macht gerade eine mehrtägige Kreuzfahrt, die von Athen nach Dubrovnik führt. Am Nachmittag stoppte die MSC Armonia plötzlich mitten auf der Strecke und die Reisenden hörten eine Ansage des Schiffspersonals: «Achtung, wir werden anhalten, um Flüchtlinge zu retten.»

Das Kreuzschiff war nicht das Einzige, das den Flüchtlingen in Not zur Hilfe eilte. Ein Segelschiff, ein norwegisches Kreuzfahrtschiff und zwei Frachter, die sich in der Nähe befanden, hielten an und bereiteten sich auf eine Rettungsaktion vor. Auch die MSC Armonia liess ihre Rettungsschiffe hinunter. «Ein Matrose sagte, dass nach griechischem Recht alle Schiffe in der Nähe zur Hilfe kommen müssen», sagt Leser Mike.

«Es hatte Frauen und Kinder darunter»

Auch die griechische Küstenwache stand im Einsatz, da sich der Vorfall laut dem Schweizer in griechischen Gewässern ereignet hat. Im ersten Moment habe es geheissen, dass die MSC Armonia die 85 Menschen in Not aufnehmen würde. «Wir standen lange an derselben Stelle.» Ausserdem warnte das Personal die Reisenden vor: Mit Flüchtlingen an Bord könne die MSC Armonia nicht nach Dubrovnik weiterreisen, die Route müsse in einem solchen Fall angepasst werden.

Schliesslich habe aber ein weiteres Schiff die Menschen aufgenommen. «Es hatte Frauen und Kinder darunter», erfuhr der Leser später. «Die Hilfsbereitschaft ist gross», meint Mike.

Woher die Menschen kamen, weiss er nicht. Er vermutet Afrika als Herkunft. Der Grund für den Notfall dürften die schlechten Wetterbedingungen auf See sein. «Als wir gestern von Athen abreisten, herrschte schönstes Wetter. Heute stürmt es heftig», sagt Mike. Erst nach mehreren Stunden reiste die MSC Armonia weiter, auch die anderen Schiffe setzten ihre geplanten Routen fort.

Mittelmeer ist zweithäufigste Flüchtlingsroute

Die irreguläre Migration in die EU ist laut der EU-Grenzschutzbehörde Frontex auf dem höchsten Stand seit 2016. Zwischen Januar und September seien 228'240 irreguläre Grenzübertritte festgestellt worden, teilte Frontex am Donnerstag in Warschau mit. Das entspreche einem Anstieg um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Am zweithäufigsten kamen die Migranten demnach über die zentrale Mittelmeerroute. Auf diesem Wege versuchten 65'572 Menschen, in die EU zu gelangen. Dies entspricht einem Anstieg um 42 Prozent. Über diese Route kamen laut Frontex vor allem Menschen aus Tunesien, Ägypten und Bangladesch.