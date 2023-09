Lampedusa: So gefährlich ist die Überfahrt für Flüchtende

Wer verstehen will, wie die Überfahrt der Flüchtlinge von Afrika nach Lampedusa verläuft, muss sich selbst einmal auf offene See begeben. Schnell wird klar: Die Überfahrt ist extrem gefährlich.

20-Minuten-Reporterinnen Simona Ritter und Letizia Vecchio haben sich vor der Küste Lampedusas einen Eindruck verschafft. 20min/Simona Ritter

Darum gehts Auf Lampedusa kommen täglich neue Geflüchtete an. Viele der Flüchtlingsboote werden vor der Küste zurückgelassen.

20-Minuten-Reporterinnen Simona Ritter und Letizia Vecchio sind gemeinsam mit einem Bootsführer raus aufs Meer gefahren.

Im Video oben siehst du die eindrücklichen Aufnahmen.

Wir treffen Michele am Hafen von Lampedusa. Eigentlich fährt er raus aufs Meer, um Touristen die malerischen Buchten auf der Insel zu zeigen – in der letzten Woche waren es aber vor allem Journalisten, mit denen er zu tun hatte. Just in dem Moment, als wir auf sein Motorboot steigen, fährt die Guardia di Finanza ein, die die Flüchtlingsboote auf offener See abfängt. Sie sind es auch, die die Geflüchteten von ihren wackeligen Booten retten und an Land bringen. Auf dem Boot sind wieder unzählige Menschen zu sehen, am vierten Tag auf Lampedusa haben wir uns, so makaber es klingen mag, fast an dieses Bild gewöhnt.

Nach gerade mal zehn Minuten Fahrt sehen wir, bis dahin nur ein kleiner Fleck am Horizont, etwas auf dem Wasser treiben: «Seht ihr das?», fragt uns Michele. «Das ist eines der zurückgelassenen Boote, mit denen die Geflüchteten gekommen sind.» Noch sieht man es nur schemenhaft, aber als wir näher ranfahren, können wir es deutlich erkennen und auch riechen: Es stinkt bestialisch. Auf dem Boot, das vielleicht drei Meter lang und 1,5 Meter breit ist, liegt noch so einiges: zurückgelassene Kleidung, die eher an Lumpen erinnert, Schuhe, leere Plastikflaschen. Auch im Rumpf des Bootes liegen Unrat und Müll. Wir werden im Verlauf des Nachmittags noch weitere dieser Fluchtmittel auf dem Meer treiben sehen.

Sie navigieren per Smartphone

Warum das Boot nicht im Hafen liege, sondern auf offener See treibe, wollen wir wissen. «Meistens holt die Küstenwache die Geflüchteten in der Nähe der Insel vom Boot», erklärt Michele. Weil es dabei immer sehr schnell zugehe, würden die Menschen ihre Sachen teils zurücklassen. Viel hätten sie ohnehin nicht dabei. «Auffällig ist, dass es seit diesem Jahr vermehrt Eisenboote sind», sagt Michele. Vorher seien mehr Schlauchboote gekommen. «Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sie damit wirklich den ganzen Weg allein gemacht haben. Oft werden sie einen Teil der Strecke von Fischerbooten gezogen.»

Michele schätzt, dass die Geflüchteten für die Überfahrt von Tunesien zwischen zehn und 14 Stunden brauchen – für eine Strecke von dieser Länge ist das extrem langsam. Zum Vergleich: Mit seinem Boot wären es maximal sechs Stunden. Dabei seien die Migranten komplett auf sich allein gestellt, meist werde einer von ihnen ausgewählt, der steuere und navigiere – per GPS auf dem Smartphone.

1 / 24 20-Minuten-Reporterinnen Simona Ritter und Letizia Vecchio sind gemeinsam mit Bootsführer Michele raus aufs Meer gefahren und haben sich einen Eindruck vor Ort verschafft. 20min/Simona Ritter Nach gerade mal zehn Minuten Fahrt entdeckten sie bereits das erste zurückgelassene Flüchtlingsboot. 20min/Simona Ritter Auf dem Boot, das vielleicht drei Meter lang und 1,5 Meter breit ist, liegen zurückgelassene Kleidung, Schuhe und leere Plastikflaschen. 20 Minuten/ Simona Ritter

Bei der kleinsten Bewegung droht das Boot zu kentern

Wir fahren weiter – und aufs Neue erleben wir diesen absurden «Lampedusa-Kontrast», den wir schon in den letzten Tagen vermehrt wahrgenommen haben: Der desolate Eindruck des Flüchtlingsboots wird abgelöst durch die Touristenboote, die in hoher Frequenz an uns vorbeifahren oder im Wasser treiben. An Deck liegen Frauen und sonnen sich, andere springen ins Wasser. Wir passieren die Isola dei conigli, von den Lampedusiani oft als einer der schönsten Strände der Welt angepriesen – bei einer Auswertung von Trip-Adivsor-Reviews lag sie auf Platz zwei.

An einer einsamen Bucht werfen wir den Anker aus, auch hier treibt nur ein paar Meter entfernt ein verlassenes Fluchtboot. Wie gefährlich die Reise damit gewesen sein muss, wird nach Micheles Schilderungen noch deutlicher: «Auf so einem Boot befindet man sich, wenn wenige Personen an Bord sind, circa 30 Zentimeter über der Wasseroberfläche. Sie sind aber oft so restlos überfüllt, dass es dann nur noch zehn Zentimeter sind. Eine falsche Bewegung und das wars.» Immer wieder müsste die Küstenwache Tote bergen, Michele sagt, es seien in diesem Jahr allein 49 gewesen. Seawatch dagegen spricht von dem Vielfachen. Der Bestatter auf Lampedusa ist derzeit ein viel geforderter Mann. Auf unsere Interviewanfrage meinte er nur: «Den einzigen freien Termin für die nächsten Tage wäre heute Abend nach elf Uhr. Nach dem Abendessen mit meiner Familie.».