Zürich: Flüchtlingshelferin kriegt 10’000 Franken – dann will Spenderin das Geld zurück

Die alleinerziehende Mutter Sigita Barvida (40) aus Zürich nahm seit Kriegsbeginn freiwillig Flüchtlinge bei sich auf und vermittelte diese privat an Schweizer Haushalte weiter. Bis zu 13 Personen gleichzeitig beherbergte sie in der Wohnung. «Während dieser Zeit gingen rund 160 Personen bei mir ein und aus. Meine Kinder und ich schliefen teilweise auf dem Boden», erzählt Barvida.

«Ich verstand die Welt nicht mehr»

Adrian Bachmann, von der Kanzlei Bachmann in Zürich, sieht im Zurückfordern der Spende wenig Chancen. Die Schenkung an sich stehe für eine bedingungslose Leistung. «Einmal gespendet, ist das Geld für die Spenderin weg», erklärt Bachmann. Sollte die Geldgeberin aber nur spenden wollen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, sollte die entsprechende Auflage aus Beweiszwecken in einem Vertrag schriftlich festgehalten werden. «Geldprobleme alleine sind kein Grund für den Widerruf einer Schenkung. Das Geld kann nicht zurückgefordert werden», so Bachmann.