Flüchtlingskrise auf Lampedusa : Touristen verbringen Ferien auf Insel

Ina (63) besucht ihre Tochter auf Lampedusa. Geflüchtete klopften an ihre Tür, weil sie Hunger hatten.

Bei vielen Touristen dominiert vor allem eins: das Gefühl, ohnehin nichts an der Situation ändern zu können.

Türkisblaues Wasser, Sonne, Strand und Meer: Von dieser Seite präsentiert sich Lampedusa den Touristen, die in diesen Tagen ihre Ferien auf der kleinen Insel mitten im Mittelmeer machen. Sie wollen einfach nur entspannen, den Alltag hinter sich lassen. Etwas faul herumliegen, ein wenig den Sand zwischen den Zehen spüren, mal im Wasser planschen.

Aber wie geht das eigentlich, wenn nur wenige Hundert Meter entfernt unzählige Menschen ankommen, denen es am Allernötigsten fehlt? Denn schon auf der anderen Seite des Strands ist Lampedusa nicht mehr idyllisch, im Gegenteil: Hier liegt der Hafen, an dem derzeit täglich neue Menschen aus Afrika ankommen – läuft man dort entlang, kann man einige der abgewrackten Boote sehen, mit denen die Geflüchteten nach Europa übersetzten.

Irgendetwas zwischen Mitgefühl und Hilflosigkeit

Läuft man am Strand der kleinen Insel entlang, hat man den Eindruck, die Menschen dort gehe das alles nichts an: Es ist rappelvoll, alle Liegen sind belegt. Die Menschen wirken unbeschwert und entspannt. Das sind sie auch – egal scheint ihnen aber nicht zu sein, was passiert. Ina (63) aus Sizilien kommt auf die Insel, um ihre Tochter zu besuchen. Für sie steht vor allem die Hilfsbereitschaft der Menschen aus Lampedusa im Vordergrund: «Die Menschen hier tun wirklich ihr Möglichstes, wenn nicht sogar mehr als das – sie machen nichts falsch.» Die Situation der Geflüchteten scheint sie aber auch sehr mitzunehmen.