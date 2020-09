Drama in Griechenland : Flüchtlingslager Moria auf Lesbos steht in Flammen

Nachdem im mit über 12’000 Menschen völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria mehrere Feuer ausgebrochen sind, wurde es evakuiert.

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos steht nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der Nacht zum Mittwoch fast vollständig in Flammen. In den frühen Morgenstunden wütete das Feuer weiter, angefacht von Winden mit bis zu 70 Stundenkilometern. Schon in der Nacht begannen die Behörden laut griechischen Medienberichten mit der Evakuierung des Lagers, nachdem Wohncontainer Feuer gefangen hatten. Über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst keine Informationen.