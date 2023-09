Flüchtlingskrise auf Lampedusa: Wie soll die Schweiz reagieren?

So fordert die SVP eine Auslagerung der Geflüchteten und die SP will, dass sichere Fluchtrouten geschaffen werden.

Szenario: Sichere Fluchtrouten (SP)

SP-Nationalrätin Céline Widmer forderte kürzlich gegenüber 20 Minuten das Schaffen von sicheren Fluchtrouten und mehr Solidarität. «Die Schweiz hat als reiches Land eine besondere Verpflichtung», sagt sie. Auch für Schraven ist das Schaffen von sicheren Fluchtrouten aus ethischer Sicht eine nachvollziehbare Lösung. Wie er erklärt, würde das bedeuten, dass Geflüchtete beispielsweise in Schweizer Auslandsvertretungen ihren Asylanspruch geltend machen können, um dann gegebenenfalls in die Schweiz einzureisen. Darin sieht der Experte das Problem: «Dafür gibt es in der Schweiz sicherlich keine politische Mehrheit.» Zudem könnte die deutliche Vereinfachung des Weges faktisch zu einer Erhöhung der Anzahl Geflüchteter in Europa führen. «Auch dafür eine breite Unterstützung zu finden, ist unwahrscheinlich.»