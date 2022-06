Steigende Mieten: Flüchtlingswelle könnte «Schweizer Wohnsituation spürbar verschärfen»

Die Wohnsituation in der Schweiz dürfte sich in den nächsten Monaten weiter verschärfen. Dahinter steckt auch der Krieg in der Ukraine. Der Professor für Immobilien an der Universität Bern, Donato Scognamiglio, sagt zur «Sonntagszeitung»: «Wenn ein Grossteil der bis zu 70’000 erwarteten Ukrainer in der Schweiz in eine eigene Mietwohnung zügeln, wird sich die Wohnsituation in der Schweiz spürbar verschärfen.»