Deutschkurse boomen : Flüchtlingswelle – Sprachschulen suchen mehr Lehrpersonal

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer reden lediglich ihre Landessprache. Um sich in der Schweiz zu verständigen, haben sie das Bedürfnis, Deutsch zu lernen. Wer nicht in einer Universität akkreditiert ist oder wer nicht schulpflichtig ist, muss auf eine private Sprachschule zugreifen.

Können Ukrainerinnen und Ukrainer keinen Deutschkurs bei smarttalk finanzieren, können ihnen Privatpersonen einen spenden. Alle anderen profitieren von einem vergünstigten Preis von 350 statt 490 Franken. Dies wird so fleissig genutzt, dass die Schule bald an die Kapazitätsgrenzen stossen könnte. Aus diesem Grund stellt die Sprachschule neue Lehrer und Lehrerinnen ein. In den momentan belegten Räumlichkeiten können noch fünf bis sechs weitere Kurse im aktuellen Format gestemmt werden. «Aber es gibt sicher Möglichkeiten, an anderen Orten Kursräume zu erhalten. Wir sind da in der Innenstadt. Es gibt überall Büros oder Konferenzzimmer.» erweitert der Geschäftsführer Florian Rieder.