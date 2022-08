Anabole Substanz : Mountainbike-Star Mathias Flückiger nach positivem Doping-Test gesperrt

Er wurde per sofort gesperrt.

Am Donnerstagnachmittag ist Swiss Cycling von Swiss Sport Integrity informiert worden, dass

Mountainbike-Spezialist Mathias Flückiger positiv auf die jederzeit verbotene anabole Substanz

Zeranol getestet wurde. Wie Swiss Cycling mitteilt, wurde die postive Probe anlässlich der

Schweizer Meisterschaften in der Disziplin Cross-Country in Leysin genommen.