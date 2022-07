Mountainbike-Zoff in Lenzerheide: Flückiger schiesst Schurter auf dessen Rekord-Jagd ab – «das ist halt Rennen»

Cross-Country-Weltcup in Lenzerheide: Der Italiener Braidot siegt, Schurter tobt im Hintergrund.

«Du bist doch nicht normal, Mann ey», flucht Cross-Country-Star Nino Schurter im Ziel. Was war passiert? Auf der letzten Runde fährt der Gesamtweltcup-Führende Schurter, verfolgt von Landsmann Mathias Flückiger, dem Italiener Luca Braidot (31) und dem Südafrikaner Alan Hatherly (26), in ein Waldstück hinein. Heraus kommt er als Vierter. Fernab der Kamera kam es zum Zusammenstoss zwischen Schurter und Flückiger.

Bitter: Wegen des Zusammenstosses verliert Schurter die Führung, wird am Ende nur gerade Vierter und verpasst es so, sich ausgerechnet beim Heimrennen in Lenzerheide mit dem 34. Weltcup-Sieg zum alleinigen Rekordhalter zu küren. Noch nämlich liegt der 36-Jährige gleichauf mit der französischen Mountainbike-Legende Julien Absalon (41).