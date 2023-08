Flüelapass: Passbesucher machen Probleme – Wildcamper trotz Verbot

Das ist die Situation

Beim Flüelapass GR sorgen unanständige Passbesucherinnen und -besucher für Probleme. Pöbeleien, Fäkalien und Littering gehören seit Saisonbeginn schon fast zur Tagesordnung, wie 20 Minuten im Juni berichtete. «Dieses Jahr wurde der Höhepunkt erreicht», so Curdin Frei, Hotelbesitzer des «Flüela Hospiz». Der Hotelbesitzer zeigte sich mit Blick auf den Sommer zunehmend besorgt und das zu Recht – die Lage hat sich weiter zugespitzt.

Das sagt der Hotelbesitzer

«Traurigerweise hat sich nicht viel geändert, es wurde sogar noch schlimmer», so Frei. Abfall werde überall liegen gelassen, die Leute gingen aufs WC, wo sie wollten, und auch Nachtstörungen seien kein Einzelfall. Mit den Gästen habe er zum Glück keine Probleme: «Es sind die Leute, die kein Geld ausgeben, aber trotzdem überall profitieren wollen.»

Das Hotel hat ausserdem mit Littering zu kämpfen. Passbesucherinnen und Passbesucher lassen alles liegen, obwohl es genug Abfallkübel in der Nähe hat.

Obwohl dieser Mann den Hotelbesitzer anpöbelte, durfte er im Hotel auf einer Bank übernachten. Am nächsten Morgen verschwand er, ohne zu bezahlen oder sich zu bedanken.

«Es artet aus», so der Besitzer des Passhotels zu 20 Minuten. Passbesucherinnen und Passbesucher scheinen keine Grenzen zu kennen.

Das sagt die Gemeinde

Laut Mirco Ambühl, Leiter Bevölkerungsamt Gemeinde Davos, hat das Wildcampieren seit Beginn der Corona-Pandemie in sämtlichen Berggebieten der Schweiz ein höheres Ausmass angenommen. «Ausserhalb von behördlich bewilligten Standorten ist das Campieren untersagt», so Ambühl. Deshalb werden durch die Kantonspolizei Graubünden entsprechende Kontrollen durchgeführt.

Personen, die gegen diese Verordnung verstossen, werden mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken gebüsst. Auf Gemeindegebiet und auch auf dem Pass sind entsprechende Signalisationen angebracht. Weiter sagt Ambühl: «Von einer Überbordung der Situation würde ich zurzeit nicht sprechen.» Ausserdem verweist er auf die Campingplätze in und rund um Davos, auf welchen das Campieren gestattet ist.

Das wird in den sozialen Medien diskutiert

Die Wildcamper-Problematik sorgt auch in den sozialen Medien für Diskussionen. So schreibt eine Facebook-Userin: «Ich kann gut nachvollziehen, dass es schön ist, so zu nächtigen, aber Verbot ist Verbot.» Weitere Bündnerinnen und Bündner berichten von ähnlichen Erfahrungen: «Es ist traurig, dass niemand mehr auf die Natur Rücksicht nimmt.» Die Zustände beim Flüelapass sorgen für einige rote Köpfe. Besserung bringt laut einer Frau nur Folgendes: «Kontrolle und Bussen.»