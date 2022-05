Knappes Personal: Flüge annulliert – sind jetzt unsere Sommerferien gefährdet?

Ab ans Meer, um die Sonne und den Strand zu geniessen – so verbringen viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Sommerferien. Doch nun ist mitten in die Vorfreude eine Protestaktion geplatzt, die aufhorchen lässt: Die Swiss musste Flüge von São Paulo nach Buenos Aires absagen, weil sich die Kabinencrew krank meldete .

Branchen-Profis werten die Aktion im Gespräch mit 20 Minuten als Warnschuss an das Management: Das Swiss-Personal mache so auf die aus seiner Sicht miesen Arbeitsbedingungen aufmerksam. Denn diese seien so schlecht, dass nun weitere Flugabsagen drohten – und sogar die Sicherheit der Fluggäste sei gefährdet.