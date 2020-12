In die Geschäfte waren weitere Gesellschaften und ein in Deutschland wohnhafter Geschäftsführer involviert. Die Gelder sollen regelmässig bar abgehoben worden und ins Ausland geflossen sein.

Im Jahr 2015 sollen die drei über das Reisebüro Alba Reisen GmbH in Basel fiktive Flugverbindungen nach Kosovo verkauft haben. Laut Anklage haben die Beschuldigten durch besagtes Unternehmen sowie über ein Partnerunternehmen Flüge angeboten und verkauft, «obwohl sie für die entsprechenden Sitzplätze weder schriftliche noch mündliche Zusagen» seitens der durchführenden Fluggesellschaft hatten. Über 50 Kunden wurden geprellt.

In die Geschäfte waren weitere Gesellschaften und ein in Deutschland wohnhafter Geschäftsführer involviert. Die Gelder sollen regelmässig bar abgehoben worden und ins Ausland geflossen sein. Der deutsche Geschäftsführer war ausserdem als Zeuge geladen, erschien jedoch nicht zur Verhandlung. Der dritte Angeklagte liess sich dispensieren.

Mit ihrem Vorgehen täuschten die Angeklagten ihre Kunden um insgesamt über 150’000 Franken, wie es in der Anklageschrift heisst. Wie die Staatsanwaltschaft darlegte, hatten die per SMS beworbenen Flüge bis April 2015 tatsächlich stattgefunden. Im Folgemonat sei aber der Vertrag mit der Chartergesellschaft ausgelaufen. Laut Staatsanwältin Andrea Brodbeck haben das die Beschuldigten gewusst; und dennoch verkauften sie Flugtickets. Und zwar gefälschte.

Aussage verweigert

Insgesamt hätten die Angeklagten 463 fiktive Billette ausgestellt, so die Anklage. «Erst am Flughafen zur vorgesehenen Abflugzeit stellten die Geschädigten dann fest, dass sie die Flugreisen nicht antreten konnten, da die entsprechenden Flüge nicht existierten.» Wohin die einkassierten Ticketpreise flossen, kann die Staatsanwaltschaft nicht mehr nachvollziehen.

Der seit der Firmengründung in der Firma tätige A.G. verweigerte von vornherein aber jede Aussage. In einer Erklärung, die Richter Strauss vorlas, liess der Beschuldigte verlauten, das Strafverfahren und die Verhaftung sei ein Riesenschock für ihn und seine Familie gewesen. «Ich war mit Sicherheit nicht der Geschäftsführer», so A.G. «Ich war einzig Buchhalter und führte vereinzelte kleine Zahlungsaufträge aus.»