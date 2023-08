Pochiertes Ei: Ist es gefährlich flüssiges Eigelb zu essen?

Pochiert, als Spiegelei, gerührt oder als gekochtes Frühstücksei: Es gibt unzählige Arten, Eier zuzubereiten. Immer häufiger spült es Bilder von aufwendig zubereiteten Eierspeisen in den Instagram-Feed eines jeden Foodies. Jeder bruncht und schlemmt am Wochenende und immer wieder leuchtet dir flüssiges Orange entgegen. Manche Eggs Benedict (gemacht mit einem pochierten Ei) scheinen einen sehr flüssigen Kern zu haben. Ist es überhaupt gesund, so rohes Eidotter zu konsumieren?