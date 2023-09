Swissair-Absturz traumatisierte die Schweiz

1 / 3 Die verunglückte HB-IWF im Juli 1998 in Zürich. Wikipedia/CC BY-SA 2.0 Beim Absturz vor der kanadischen Küste kamen am 2. September 1998 alle 229 Menschen an Bord ums Leben. imago images/Reimar Gaertner In der kanadischen Ortschaft Peggy’s Cove erinnert eine Gedenkstätte an die Opfer des Absturzes. IMAGO/Panthermedia

Darum gehts Vor 25 Jahren, am 2. September 1998, stürzte eine Swissair-Maschine vor Halifax ins Meer.

Alle 229 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben.

Grund für den Absturz war ein Feuer, ausgelöst durch einen Lichtbogen eines Kabels, das das Bordunterhaltungssystem des Flugzeugs mit Strom versorgte.

Der Absturz einer MD-11 der damaligen Swissair vor genau 25 Jahren versetzte die ganze Schweiz in eine Schockstarre. Am 2. September 1998 erhielten die Fluglotsen in Moncton, Kanada, einen Notruf vom Swissair-Flug 111 über dem Atlantik. Die Piloten der MD-11 meldeten Rauch im Cockpit. Die Fluglotsen gaben ihnen die Anweisung, nach Halifax an der kanadischen Atlantikküste, auszuweichen. Das Flugzeug war auf dem Weg von New York nach Genf.



Zunächst schien niemand beunruhigt zu sein. Doch als sich Flug SR 111 Halifax näherte, begannen die Systeme nacheinander auszufallen – und die Piloten gerieten in einen furchtbaren Kampf ums Überleben. Flammen schlugen aus dem Cockpit, die Funkgeräte fielen aus, die Blackboxes zeichneten nicht mehr auf. Und doch flog das Flugzeug noch sechs schier endlose Minuten lang weiter, als ob es ausserhalb der Zeit stünde – an Bord 229 Seelen, die in die unbarmherzige Nacht entführt wurden. Die Maschine schlug mit voller Wucht auf dem Wasser auf. 215 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder waren auf der Stelle tot.

Swissair galt als eine der besten Airlines

Die Swissair galt damals als eine der besten Airlines der Welt. Selbst einer ihrer schärfsten Kritiker, der Aviatik-Experte Sepp Moser, sagte einst: «Die Swissair war unzweifelhaft eine der besten Fluggesellschaften der Welt, vielleicht die beste überhaupt.» Wie konnte es also passieren, dass Feuer an Bord ausbrach und die Maschine in der Folge vom Himmel stürzte?



Die Ermittler, die versuchten, diese Frage zu beantworten, sahen sich mit einem Flugzeug konfrontiert, das in Millionen von Teilen auf dem Meeresboden lag, und von denen nur einer oder zwei den Ursprung des Feuers erklären konnten. Und doch fanden sie es in einer herkulischen Anstrengung, die sich zur grössten Untersuchung eines Flugzeugabsturzes in der Geschichte Kanadas entwickelte: Das einzelne Kabel, das alles auslöste. Die Untersuchung erschütterte die Annahmen der Branche über Brände während des Fluges und deckte verborgene Gefahren auf, die unzählige Fluggäste auf der ganzen Welt bedrohten.

Bordunterhaltungssystem in der ersten Klasse

In den späten 1990er-Jahren befand sich die Schweizer Fluggesellschaft in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Die Swissair machte in rasantem Tempo Verluste und eine Vielzahl von Strategien zur Eindämmung der Verluste hatte entweder keine Wirkung gezeigt oder war spektakulär fehlgeschlagen. Zu den Massnahmen, mit denen die Einnahmen gesteigert werden sollten, gehörte die Installation eines neuen Bordunterhaltungssystems in den Langstreckenflugzeugen.



Das Unterhaltungssystem, das heute in Grossraumflugzeugen Standard ist, damals aber revolutionär war, war damals nur den Passagieren der ersten Klasse und der Business Class vorenthalten. Swissair war eine der ersten Fluggesellschaften, die ein solches System in ihren Flugzeugen installierte, und die erste, die es in der McDonnell-Douglas MD-11, dem Stolz ihrer Langstreckenflotte, einsetzte.

Lichtbogen traf auf eine Brennstoffquelle

Das Kommando hatten der 49-jährige Kapitän Urs Zimmerman und der 36-jährige Erste Offizier Stefan Löw. Die Piloten konnten laut des Abschlussberichtes nicht wissen, dass in der Decke des Cockpits ein Feuer ausgebrochen war. Dieser unzugängliche Hohlraum, der als Dachboden bezeichnet wird, enthält verschiedene Strukturelemente, Isolierungen, Luftkanäle und Kabelführungen, aber sonst wenig Bemerkenswertes.



Doch während Flug 111 hoch über dem Atlantik kreiste, kam es dort zu einem Ausfall eines Hochstromkabels, das das neue Bordunterhaltungssystem versorgte und zu einem Lichtbogen führte. Theoretisch sollte ein Lichtbogen den zugehörigen Schutzschalter auslösen und die Stromversorgung der betroffenen Systeme unterbrechen. Unkontrolliert traf der Lichtbogen jedoch bald auf eine Brennstoffquelle: Isoliermaterial, das zur Regulierung der Kabinentemperatur und zur Lärmminderung bestimmt war. Dann fielen die Systeme nach und nach aus.

Bericht entlastete die Piloten

Die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde (TSB) führte mit Unterstützung von NTSB, FAA, Swissair und Boeing eine Untersuchung durch, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln. 2003 wurde festgestellt, dass sich die brennbare Isolierung über dem Cockpit durch eine unsachgemässe Verkabelung entzündet hatte, was zu der Katastrophe führte. In der Vergangenheit hatte das TSB strengere Vorschriften für elektrische Leitungen und brennbare Materialien vorgeschlagen. Wäre der Vorschlag damals schon angenommen und früh genug umgesetzt worden, wäre es vielleicht nicht zu dem Absturz gekommen, der 229 Menschen das Leben kostete.



Die TSB stellte fest, dass die Besatzung sich keines Fehlverhaltens schuldig gemacht hatte.