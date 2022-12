Flug mit Notfall-Patient wegen Klima-Aktivisten umgeleitet

Am Donnerstag klebten sich Klima-Aktivisten in Berlin und München auf die Rollbahn.

Der Protest von Klima-Aktivisten am Münchner Flughafen hat dazu geführt, dass ein Flugzeug mit einem Notfall-Patienten umgeleitet werden musste und mit rund 20 Minuten Verspätung landete. Auch in Berlin musste am Donnerstagmorgen eine Rollbahn gesperrt werden, weil sich Aktivisten am Asphalt festgeklebt hatten.