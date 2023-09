Flug nach Bilbao: «Tausende Franken futsch» – Swiss vermiest Schweizern die Ferien

Denn das Gepäck der Passagiere von LX8226 blieb in Zürich liegen – das erfuhren die Fluggäste aber erst, nachdem sie in Bilbao bereits 45 Minuten am Gepäckband gewartet hatten.

Eigentlich sollte es für eine Gruppe von Gleitschirmfliegern das Highlight des Jahres werden – stattdessen endete ihre Reise nach Spanien mit stundenlangen Wartezeiten und viel Frust. Denn die rund zehn Schweizer, die mit anderen Gleitschirmfliegern in mehreren Etappen von Bilbao nach Madrid fliegen sollten, sitzen ohne ihr Material in Bilbao. Der Flug wurde von Swiss im Auftrag der Edelweiss durchgeführt.

Denn Flug LX8226 hob am Samstagabend ohne Gepäck am Flughafen Zürich ab. Nach der Landung in Spanien warteten die Reisenden dann 45 Minuten am Gepäckband – ohne Erfolg, wie Frank sagt, der Teil der Gleitschirmgruppe ist. Irgendwann habe sich dann eine spanischsprechende Person beim Flughafenpersonal erkundigt. «Da erfuhren wir dann, dass in der Maschine kein einziges Gepäckstück mitgereist war – hätte man uns das nicht gesagt, würden wir wohl jetzt noch auf die Koffer warten», so der 61-Jährige.