United Airlines: Flug UAL3 von Chicago nach Zürich kehrt um

Ein Flug der United Airlines von Chicago nach Zürich drehte um und landete wieder in Chicago.

Der United Airlines-Flug UAL3 von Chicago nach Zürich startete um 16.50 Uhr Ortszeit und sollte ca. um 8 Uhr Schweizer Zeit in Zürich landen. Über Michigan drehte die Maschine jedoch um und steuerte wieder Chicago an. Weshalb war laut Flightradar24 zunächst unklar.

Später gab der Onlinedienst als Grund «technische Probleme mit dem Flugzeug» an. Windy City Weather and News twitterte einen Funkspruch, in dem die Rede von «unkontrollierter Hitze und defekten Instrumenten» ist.