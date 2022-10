Flug LX 2155: Flug von Mallorca nach Zürich verspätet sich, weil Passagierin Mandarine isst

News-Scout Andrea* kehrte am Sonntag mit dem Swiss-Flieger LX 2155 aus den Ferien in Mallorca in die Schweiz zurück. Der Flug war komplett ausgebucht und bereits das Boarding hatte zehn Minuten später als geplant gestartet. Sie setzte sich an ihren Platz in der dritthintersten Reihe, lud auf ihrem Tablet ein paar Filme herunter und steckte sich dann ihre Kopfhörer in die Ohren. So weit, so gut.