Corona-Zoff in der Luft : Frau weigert sich, Maske zu tragen – Crew muss umkehren

Ein Flieger muss auf dem Weg von den USA nach England eineinhalb Stunden nach dem Start umkehren. Der Grund: Eine Frau wollte ihren Mund-Nasen-Schutz nicht aufsetzen.

Nach etwa 300 Kilometern machte die Maschine kehrt und landete wieder in Miami.

Ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft American Airlines ist am Donnerstag auf dem Weg von Miami nach London mitten im Flug umgekehrt, weil sich ein Passagier geweigert hat, eine Maske zu tragen. Das Unternehmen teilte mit, dass der Flieger nach Miami zurückkehrte, weil «ein störender Kunde sich weigerte, die vorgeschriebene Maske zu tragen». Die Polizei wartete demnach schon am Flughafen auf den Maskenverweigerer. Bei der Person soll es sich laut «Daily Mail» um eine Frau in ihren 40ern gehandelt haben.