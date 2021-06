Erst Sturm, dann Vogel im Triebwerk - Flug von Wien nach Basel muss in Strassburg notlanden

Endlich um 0:21 Uhr, also zwei Stunden zu spät, landet die Maschine in Basel.

Ein News-Scout sass in einem EasyJet-Flieger mit der Flugnummer EZS 1194 von Wien Richtung Basel. An seinem Ziel kam er jedoch nicht an: Wie er selber gemeldet hat, habe das Flugzeug in Strassburg, Frankreich, notlanden müssen. Die Maschine sei zunächst eine Stunde lang über Basel gekreist, berichtet News-Scout A. H. Wegen eines heftigen Sturmes habe der Pilot nicht landen können.