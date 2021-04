Mehrere News-Scouts berichteten, wie eine Maschine der Swiss über den Zürcher Nachthimmel kreiste und schliesslich – über eine Stunde nach dem Start – wieder am Flughafen Zürich landete. Es handelte sich dabei um Flug LX 288, der sich am Freitagabend um 22.41 Uhr auf den Weg nach Johannesburg machen sollte.

Eine Sprecherin bestätigt gegenüber 20 Minuten den Zwischenfall. Es habe technische Probleme bei den sogenannten Flaps, den Auftriebshilfen an den Tragflächen, gegeben. Der A340 habe knapp zwei Stunden nach dem Start wieder sicher und normal in Zürich landen können. Die 83 Passagiere an Bord würden am Samstag mit einem Sonderflug nach Johannesburg gebracht.