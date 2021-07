North Carolina : Flug wegen Maskenverweigerer einen Tag verspätet

Eine Gruppe von 30 Highschool-Schülern widersetzte sich an Bord eines Fluges von North Carolina in die Karibik stundenlang der Maskenpflicht.

In den USA ist ein Passagierflugzeug mit einem Tag Verspätung gestartet, nachdem sich eine Gruppe Jugendlicher stundenlang weigerte, Mundmasken aufzusetzen. «Es war schrecklich (...) Sie waren unausstehlich», schilderte ein Passagier lokalen US-Medien die Situation an Bord. Der Flug von Charlotte in North Carolina sollte am Montag auf den Bahamas landen und kam schliesslich erst am Dienstag in der Karibik an.