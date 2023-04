Flugabsagen in Alaska wegen russischem Vulkanausbruch

Storyful/Institute of Volcanology and Seismology (FEB RAS)

Ein Vulkan in Russland hat grosse Mengen Asche in den Himmel geschleudert.

Wie das Vulkanbeobachtungszentrum in Alaska mitteilte, hatte die Aschewolke die Region in den vergangenen Tagen erreicht. Auch wenn sie eine potenzielle Gefahr für den Flugverkehr darstelle, werde nicht damit gerechnet, dass die Asche in Gemeinden des US-Staats niedergehe. Der Schiwelutsch ist einer der aktivsten Vulkane der Kamtschatka. Sein Ausbruch hatte am Dienstagmorgen der vergangenen Woche begonnen.