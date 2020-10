Eine Untersuchungsbericht aus den USA zeigt, dass Mitarbeiter der russischen Fluggesellschaft Aeroflot dabei geholfen haben, elektronische Geräte im Wert von rund 50 Millionen Dollar zu schmuggeln. Dies hat das FBI in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Border Protection, dem New York City Police Department und einigen weiteren Sicherheitsunternehmen diese Woche publik gemacht.

Zwei Verdächtige sind flüchtig

Im Untersuchungsbericht heisst es: «Die festgenommenen Personen sind Mitglieder eines internationalen Schmugglerrings, der sich ein Netzwerk an Mitgliedern sowohl in den USA als auch in Russland zunutze macht, um an beiden Orten das geltende Gesetz und die örtlichen Regelungen zu umgehen.»