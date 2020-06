vor 1h

Alle drei Stunden eine Straftat in der Luft

Fluggäste verhalten sich zunehmend aggressiv und widerspenstig

Widerspenstige oder betrunkene Passagiere, Übergriffe an Bord und Aggressionen gegenüber dem Personal: Die Vergehen in der Luft haben sich seit 2016 verdoppelt.

von Bianca Lüthy

In der Luft gelten andere Regeln – das zumindest meinen gewisse Passagiere, die in der Luft Straftaten begehen. Letztes Jahr wurden 60 Prozent mehr Straftaten im Flugzeug begangen als im Jahr zuvor. Doch: Viele dieser Straftaten werden nicht bestraft. Eine neue Vorlage könnte Abhilfe schaffen.

1357 Vergehen wurden 2019 in der Luft begangen. Das sind 508 mehr als 2018. Im Vergleich zu 2016 sind das fast doppelt so viele Straftaten. 2019 musste die Polizei am Flughafen Genf 40-mal wegen nicht folgsamen Passagieren intervenieren, wie «24 Heures» schreibt.

Der Anstieg der registrierten Vergehen im Flugzeug sei jedoch nicht nur in der Schweiz deutlich, auch im internationalen Vergleich wurden mehr Straftaten verzeichnet. «Es kann sein, dass die Airlines heutzutage eher Verbrechen melden, als sie es früher getan haben», sagt Laveglia Antonello, Sprecherin des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl).

Trunkenheit in der Luft

Bei den meisten Vergehen, die an Bord begangen werden, handelt es sich um Trunkenheit und das Nichtbefolgen der Anweisungen des Personals. «Der Konsum von Alkohol und Drogen war die häufigste Ursache», so Karin Müller, Sprecherin der Swiss. Aber auch die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften ist ein häufiges Problem. So weigern sich Passagiere zum Beispiel, den Sitzgürtel zu schliessen oder ihre elektronischen Geräte während Start und Landung auszuschalten.

Dazu kommen verbale oder gar tätliche Angriffe von Passagieren gegenüber dem Personal oder anderen Passagieren gegenüber. «Solche Vorfälle haben deutlich zugenommen in den letzten Jahren», bestätigt die Swiss-Sprecherin. Viele Fluggesellschaften wollten dazu keine genauen Zahlen herausgeben.

1 / 5 Alle drei Stunden verhält sich ein Passagier in der Luft verhaltensauffällig, widerspenstig oder aggressiv, wie es laut der Europäischen Union für Flugsicherheit (Easa) heisst. KEYSTONE Zu den häufigsten Vergehen gehören Trunkenheit an Bord und das Nichtbefolgen der Anweisungen des Sicherheitspersonals. KEYSTONE Seit 2016 haben sich solche Vorfälle verdoppelt. KEYSTONE

Laut dem Bazl gab es viele Fälle, bei denen unerwartete Stopps eingelegt werden mussten, da sich Passagiere so auffällig verhielten, dass sie die Sicherheit an Bord gefährdeten. Muss ein Passagier von der Polizei abtransportiert werden, wird er in eine Zelle platziert. Betrunkene Gäste müssen circa drei Stunden in der Zelle ausnüchtern. Die Busse beträgt – je nach Schwere der Tat – zwischen 100 und 1000 Franken. Bei besonders schweren Vergehen kann es bis zu 20’000 Franken kosten.

Nur jeder 10. bis 20. Fall wird strafrechtlich verfolgt

Von allen registrierten Fällen werden nur fünf bis zehn Prozent gebüsst. «Oftmals können die Passagiere weiterreisen, nachdem sie die kurze Zeit bei der Flughafenpolizei abgesessen haben», wie es laut Bazl heisst. Grund dafür sei, dass die Polizei meistens keine Zeugenbefragungen durchführen kann, da die betroffenen Personen bereits weitergereist sind.

Um gegen die «Wild West»-Verhältnisse in der Luft vorzugehen, debattiert der Nationalrat über eine Vorlage, die härter mit den Übeltätern ins Gericht gehen würde. Diese würde das Tokyo-Abkommen verbessern, das besagt, wie Straftäter an Bord bestraft werden. Neu könnten dann Passagiere für strafrechtliche Handlungen belangt werden, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen oder aus welchem Land die Airline stammt.