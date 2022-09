Virgin Atlantic lanciert genderneutrale Uniform für Flight Attendants

Das US-amerikanische Luftfahrtunternehmen Virgin Atlantic verzichtet auf weibliche und männliche Uniformen. Mitarbeitende tragen die Kombi, in der sie sich am wohlsten fühlen. Wie sieht es in der Schweiz aus?

Rock und Blazer für Frauen und ein Anzug für Männer – so sehen es viele Airlines für ihr Personal vor. Nicht so Virgin Atlantic – die US-amerikanische Fluggesellschaft löst das Geschlecht komplett von ihren Uniformen. In Zukunft dürfen alle Mitarbeitenden tragen, was sie möchten, unabhängig ihres Geschlechts.

Die Ankündigung kommt im Zuge einer erneuerten Gender Identity Policy, die Virgin Atlantic am Mittwoch verkündete.

Röcke und Pronomen-Badges

Ob nun ein Mann den roten Rock tragen möchte oder eine Frau die burgunderfarbene Uniform, die Modeikone Vivienne Westwood 2014 designt hat, die Mitarbeitenden haben die freie Wahl.

Zusätzlich gibt es bei der Airline seit neuestem Pronomen-Badges für Personal sowie Kundinnen und Kunden. «So können alle klar kommunizieren und werden mit dem korrekten Pronomen angesprochen», schreibt die Airline in der Medienmitteilung. Passagiere erhalten die optionalen Badges auf Anfrage jeweils am Check-in-Schalter.

Inklusivitätsschulungen und neues Ticketing-System

Ausserdem stehen für die Mitarbeitenden von Virgin Atlantic sowie Virgin Atlantic Holidays obligatorische Inklusivitätsschulungen an. Damit sich alle Reisenden auch an Reisezielen im Ausland wohlfühlen, gibt es von Virgin Atlantic auch Schulungsinitiativen für Tourismuspartner und Hotels.

Uniform-Update auch in der Schweiz?

20 Minuten Lifestyle hat sich bei Edelweiss und Swiss erkundigt, ob Mitarbeitende von Schweizer Fluggesellschaften bald ebenfalls auf inklusivere Uniform-Optionen zurückgreifen können. «Zurzeit bestehen keine Bestrebungen, die Uniform anzupassen», sagt Andreas Marti, Mediensprecher von Edelweiss auf Anfrage. «Bei einer Neu-Uniformierung wird dieses Thema auf jeden Fall vertieft angeschaut.»

Bei Edelweiss dürfen weibliche Cabin Crew Member auf eine Hose zurückgreifen. Den Jupe beim Mann wird man auf Edelweiss Flügen in naher Zukunft wohl nicht sehen: «Für Männer sind Hosen vorgesehen», heisst es beim Luftfahrtunternehmen.

Bei den Schuhen besteht für die Mitarbeiterinnen bei der Airline ein gewisser Spielraum: «Uniformschuhe können auch nur eineinhalb Zentimeter hoch sein», so Marti. «Während des Fluges tragen die weiblichen Cabin Crew Member Serviceschuhe», ergänzt der Mediensprecher. Auch Männer können bei Edelweiss auf Absatzschuhe zurückgreifen, diese dürfen aber nur bis zu drei Zentimeter hoch sein.

Auch bei der Swiss dürfen die weiblichen Mitarbeitenden seit diesem Sommer Hose statt Rock tragen und können zwischen Schnürschuhen oder solchen mit Absatz wählen. «Aktuell sind diverse Anpassungen zum Uniformreglement in Prüfung», heisst es bei der Swiss. «Dazu machen wir allerdings zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben», so die Airline.

Mit Tattoos und ohne Make-Up

Virgin Atlantic macht immer wieder von sich reden: Erst Ende Mai kündigte die Firma als weltweit erste grosse Fluggesellschaft an, sichtbare Tattoos bei Flugbegleitenden zu erlauben. Nur Tattoos an Hals und Nacken, im Gesicht sowie auf den Fingerknöcheln sind nach wie vor verboten. Seit 2019 erlaubt die Airline ihren Mitarbeitenden auch ohne Make-up an Bord zu arbeiten.

Für weibliche Flight Attendants hält man in der Schweiz an der Make-up-Pflicht fest. «Ein dezentes Make-up passt zum Erscheinungsbild in Uniform», begründet Edelweiss die Richtlinie. Und auch bei der Swiss ist Make-up für Frauen erwünscht: «Swiss legt Wert auf ein einheitliches, gepflegtes und stilvolles Erscheinungsbild, in diesem Zusammenhang empfehlen wir auch ein dezentes Make-Up.»

Für Männer ist Make-up nicht zulässig. «Nur das Abdecken von Hautunreinheiten ist erlaubt», heisst es bei der Edelweiss auf Anfrage von 20 Minuten Lifestyle. Ebenso bei der Swiss. Seit diesem Sommer sind bei der Fluggesellschaft für Männer aber Trendfrisuren wie Man-Bun und Undercut erlaubt.

